Cirio, apprezziamo accordo su migranti, faremo la nostra parte

"Sui migranti la Regione si pone con un grande livello di attenzione. Apprezziamo molto che con il nostro governo sia stato siglato l'accordo tra l'Unione europea e la Tunisia. Questo ci darà prospettive per risolvere il problema alla fonte. E noi faremo la nostra parte, ma serve un maggiore coinvolgimento e servono maggiori informazioni da parte delle prefetture". Lo ha detto il presidente della Regione Piemonte, Alberto Cirio, a margine della conferenza stampa di presentazione della Fiera della nocciola di Cortemilia. "La parte della Regione resta quella - ha precisato Cirio - la posizione del governo ci consentirà di avere una migliore gestione del fenomeno. Capiamo i sindaci e garantiamo loro come Regione il massimo supporto. L'accoglienza deve essere fattibile anche verso chi accoglie non solo verso chi viene accolto".