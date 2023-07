ECONOMIA DOMESTICA

L'inflazione cala, il caro vita no

Scendono i prezzi dell'energia ma per le famiglie è sempre difficile arrivare a fine mese. L’Istat parla di un calo che va dal +7,6% di maggio al +6,4% di giugno (a Torino +6,9%). Per una coppia con due figli significa una stangata da 1.834 euro in un anno

L’inflazione scende ma non il caro vita. L’Istat parla di un calo che va dal +7,6% di maggio al +6,4% di giugno. Nonostante ciò, le associazioni a tutela dei consumatori affermano che la notizia, per quanto positiva, non è sufficiente per le famiglie con figli e denunciano il ritardo dell’abbassamento dei prezzi rispetto a quello registrato nel mercato dell’energia. Secondo l’Istituto l’inflazione continua a essere fortemente influenzata dalla dinamica dei prezzi dei beni energetici, in forte calo. L’inflazione di fondo, al netto degli energetici e degli alimentari freschi, rallenta ulteriormente (da +6% a +5,6%). Prosegue anche la fase di rallentamento della crescita tendenziale dei prezzi del "carrello della spesa", che a giugno è pari a +10,5%.

Una spinta all’inflazione arriva invece dai rialzi dei prezzi degli alimentari non lavorati (da +8,8% a +9,4%). Si attenua invece la crescita su base annua dei prezzi dei beni (da +9,3% a +7,5%) e, in misura minore, quella dei servizi (da +4,6% a +4,5%).

La stabilità dell’indice generale risente delle dinamiche opposte di diverse componenti: da una parte la crescita dei prezzi dei servizi relativi ai trasporti (+1,2%) e dei servizi ricreativi, culturali e per la cura della persona (+1,1%), per effetto anche di fattori legati alla stagionalità, e degli alimentari non lavorati (+0,8%). Dall'altra, la diminuzione dei prezzi degli energetici sia non regolamentati (-4,5%) sia regolamentati (-0,6%). L'inflazione acquisita per il 2023 è pari a +5,6% per l'indice generale e a +4,9% per la componente di fondo. Nel secondo trimestre 2023 l’impatto dell’inflazione è più ampio sulle famiglie con minore capacità di spesa rispetto a quelle con livelli di spesa più elevati (+9,4% e +7,1% rispettivamente). “Tuttavia, rispetto al trimestre precedente, il rallentamento dell’inflazione è più marcato per il primo dei due gruppi”.

La frenata dell’inflazione è una buona notizia per i consumatori e per l’economia italiana, ma il dato come rileva anche l’Istat è nettamente influenzato dall’andamento dei beni energetici e, per alcuni settori come alimentari e trasporti, i listini continuano a mantenersi su livelli elevatissimi. La decelerazione al 6,4% equivale ad una maggiore spesa annua pari a +1.872 euro per la famiglia “tipo”, +2.425 euro per un nucleo con due figli. La discesa delle bollette, specie sul mercato libero, ha influito in modo non indifferente sul tasso d’inflazione, ma non tutti i settori beneficiano di tali positivi effetti: gli alimentari, ad esempio, registrano a giugno un aumento annuo dei prezzi ancora molto elevato, +11%", analizza il Codacons. C’è poi l’accelerazione delle tariffe nel settore dei trasporti, che risente di fattori stagionali e dell’arrivo dell’estate, denunciano ancora i consumatori. I prezzi dei biglietti aerei salgono infatti in media +23,5% su base annua, con punte del +28,9% per i voli nazionali, mentre su base mensile aumentano addirittura del +10,9%, con punte del +17,8% per le tratte nazionali. Tornano a crescere anche le tariffe dei traghetti, che registrano un aumento congiunturale del +6,1%.

Geograficamente parlando infine, monitorando l’andamento dei listini al dettaglio nelle grandi città con più di 150.000 abitanti si scopre che è Genova ad avere l’inflazione più elevata, con un tasso del +8,5%, seguita da Firenze (+7,6%); fanalino di coda Potenza, dove a giugno i prezzi crescono solo del +3,8%. Per quanto riguarda Torino a giugno cala l’indice dei prezzi al consumo per l’intera collettività (Nic) rispetto al mese precedente, ma su base annuale l’aumento è del 6,9%. Nel mese appena trascorso la variazione è stata del -0,2% rispetto a maggio. L’unica sezione che è aumentata in maniera rilevante è quella relativa ai servizi di trasporto, che ha segnato un +1,5%.

Per una coppia con due figli, il +6,4% significa una stangata pari a 1.834 euro su base annua, di questi ben 846 servono solo per far fronte ai rincari dell’11% di cibo e bevande. Per una coppia con un figlio, la spesa aggiuntiva annua è pari a 1673 euro, 764 per mangiare e bere. In media per una famiglia il salasso è di 1.390 euro, 620 per prodotti alimentari e bevande analcoliche. Il primato alle famiglie numerose con più di 3 figli, gli unici ad avere ancora una batosta superiore a 2000 euro, 2.068 per la precisione, 1.010 solo per nutrirsi e dissetarsi.