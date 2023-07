Bettazzi, Chivasso proclama il lutto cittadino

Lutto cittadino a Chivasso (Torino), domani, nella giornata dei funerali di monsignor Luigi Bettazzi, vescovo emerito di Ivrea, morto ieri mattina all'età di 99 anni. A disporre l'ordinanza è stato il sindaco Claudio Castello. Il lutto cittadino prevede 10 minuti di sospensione delle attività commerciali ed un minuto di raccoglimento nei luoghi di lavoro a partire dalle 15.30, l'ora in cui in duomo ad Ivrea saranno officiati i funerali. "È questo l'omaggio della città di Chivasso alla sua guida spirituale e al suo cittadino onorario, atto quest'ultimo deliberato il 7 aprile 2022 dal Consiglio comunale", fanno sapere dall'amministrazione. "Non potremo mai dimenticare le battaglie sociali di monsignor Bettazzi al fianco degli operai e degli ultimi in un momento drammatico per l'economia di Chivasso - ha dichiarato il sindaco Claudio Castello - la precedente contaminazione con Adriano Olivetti fu virtuosa e reciproca. Una lezione ancora viva, quella del cosiddetto vescovo mancino, in una società abbrutita dal profitto in danno dell'umanesimo del lavoro. A noi spetta il compito di custodire e praticare un'eredità preziosa per cattolici e laici".