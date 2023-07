Intesa Sanpaolo, nasce a Torino il laboratorio Esg

Intesa Sanpaolo, Camera di commercio di Torino e Ordine dei commercialisti e degli esperti contabili di Torino avviano il Laboratorio Esg - Environmental social governance. L'iniziativa, presentata oggi nel grattacielo Intesa Sanpaolo Torino con il supporto di Visa, è ispirata a una logica di sistema e di servizio. Con la Camera di commercio si promuoveranno progetti e temi di impatto sociale, legati all'innovazione e all'inclusione; con l'Ordine, azioni di accompagnamento delle pmi. Il laboratorio Esg collaborerà inoltre con associazioni di categoria, università, scuole di specializzazione, centri di ricerca e Its del territorio. Intesa Sanpaolo ha già attivato iniziative analoghe a Brescia, Padova, Venezia, Cuneo, Bergamo, Bari, Taranto, Napoli, Palermo e Roma. L'idea è nata in collaborazione con Intesa Sanpaolo Innovation Center, società del gruppo che sviluppa progetti di ricerca applicata, supporta startup ad alto potenziale e accelera la trasformazione delle imprese. I laboratori Esg sono un importante punto di riferimento territoriale per le pmi che ambiscono a migliorare il proprio profilo di sostenibilità, e rientrano nel più ampio piano di supporto del gruppo Intesa Sanpaolo agli investimenti legati al Pnrr. Intesa Sanpaolo ha attivato con il nuovo Piano d'impresa 2022-2025 un plafond di 8 miliardi di euro destinato a investimenti in Circular economy, e nel 2020 ha lanciato un plafond da 2 miliardi di euro per gli S-loans, linea di finanziamenti innovativi a medio-lungo termine che accompagnano gli sforzi delle imprese nella direzione di una maggiore sostenibilità, con un meccanismo di riduzione dei tassi legato al raggiungimento di obiettivi Esg.