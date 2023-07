Parte a Torino raccolta firme dei Radicali per 6 proposte legge

Parte anche a Torino 'Falla fuori' la campagna di raccolta firme dei Radicali Italiani per sei proposte di legge che riguardano tre filoni, ambiente e energia, economia, diritti civili, in particolare tutela del suolo, energia come competenza statale, reddito minimo di inserimento, compensazione per le imprese che vantano crediti verso lo Stato, decriminalizzazione dei sex workers e reale diritto all'aborto. A presentare l'iniziativa a Palazzo Civico, insieme al consigliere comunale Silvio Viale e ai rappresentanti di Volt e Associazione Adelaide Aglietta, il presidente e il segretario dei Radicali Italiani, Igor Boni e Massimiliano Iervolino, che mettono l'accento sulla mancanza di una piattaforma pubblica per la raccolta firme online, che si affianca a quella ai banchetti. "La piattaforma - ricordano - doveva essere pronta a gennaio 2022 e non solo non c'è ancora ma il ministro Nordio, rispondendo a un'interrogazione, ha detto che avrà un ritardo di ulteriori 12 mesi. Vuol dire che quello che è un diritto, non viene riconosciuto dallo Stato, che quindi non rispetta le proprie leggi. Siamo così costretti - spiegano - ad appoggiarci a una piattaforma privata, che ha un costo di sottoscrizione per ogni firna, una cosa limitante e per questo - concludono - avvieremo una class action con chi spenderà questi soldi per firmare". Obiettivo della campagna, raccogliere 50 mila firme per ogni proposta in sei mesi.