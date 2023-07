PALAZZO CIVICO

Campa cavillo che l'erba cresce,

la sinistra: a Torino sfalci "bio"

Ravinale sogna una città a misura di natura ma intanto i soldi per tagliare prati e aiuole mancano. E la sua mozione diventa un autogol, con Russi (M5s) che guida lo sfottò alla maggioranza: "Mi aspetto atti sul valore della socializzazione in attesa del bus"

Tenere l’erba alta volutamente. Sembra incredibile, ma è quanto chiede la consigliera di Sinistra ecologista al Comune di Torino Alice Ravinale con una mozione, a quanto pare nel solco dell’agenda 2030 dell’Onu e di quanto sta avvenendo a Milano o Lione, come le riconosce l’assessore al Verde pubblico Francesco Tresso. Il testo discusso in commissione propone, infatti, di tutelare insetti e biodiversità garantendo che l’erba possa restare alta in alcune zone più decentrate o ampie da individuare (come il Parco della Pellerina), mentre nulla cambierebbe per le piazze auliche o i parchi centrali, come il Valentino, dove il prato rimarrebbe ben rasato. Almeno nelle intenzioni, visto le foreste che crescono ormai in ampi spazi urbani.

Visto che il secondo sfalcio annuale a Torino è ancora in corso e le segnalazioni dell’erba alta da parte dei cittadini si sprecano, la mozione diventa un autogol per la maggioranza. Col 5 Stelle Andrea Russi che prende la parola dopo Ravinale e Tresso e invita il Comune a diventare ancora più tafazziano: «Propongo una mozione per socializzare in attesa dei bus Gtt, una a favore dei carrozzieri che lavorano grazie alle buche e un corso di sopravvivenza per i cittadini di Barriera di Milano». Apriti cielo: il fratello d’Italia Enzo Liardo invita a non scordare gli infermieri, «a cui le buche danno occupazione», e aggiunge: «Se non siamo su Scherzi a parte, poco ci manca». Il libero pensatore Pino Iannò prende in giro Tresso perché parla sempre di mappature, neanche fossero gratis («Sono un ingegnere, mi piacciono», ammette l’assessore). Resta serio giusto Pierlucio Firrao di Torino bellissima che derubrica la proposta di Ravinale a «una buona scusa per non risolvere il problema dell’erba alta». La maggioranza mostra apprezzamento ma non sposa integralmente la richiesta, con la capogruppo Pd Nadia Conticelli che avverte: «Dobbiamo farlo coi modi giusti altrimenti non favoriamo la biodiversità ma il degrado”».

Il problema è che, come ammette lo stesso Tresso, fare una mappatura delle aree verdi in modo da capire dove lasciare l’erba alta richiede più tempo e soldi rispetto a ora. I soldi per lo sfalcio a Torino sono crollati negli ultimi 15 anni: «Nel 2008 erano stanziati 10 milioni», afferma Tresso, «ora sono 6 milioni e mezzo di euro: quasi 4 per parchi centrali e alberate (il cosiddetto “verde verticale”) e 2,5 milione per il verde circoscrizionale». Alla fine, la commissione va per le lunghe e, complice l’inizio delle interpellanze in Sala Rossa, manca il numero per licenziare il testo per l’aula. Tanto non fretta c’è: è lo stesso Tresso a dire che dell’erba da (non) tagliare ormai «se ne parla per l’anno prossimo».