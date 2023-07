COMUNE DI TORINO

In Consiglio con (solo) i bermuda: "Pagliaccio", "Siete dei bacchettoni"

La protesta del radicale Silvio Viale contro l'obbligo di portare la cravatta in Sala Rossa. Ne esce uno show un po' ridicolo e il battibecco con la capogruppo del Pd Conticelli. A che serve l'opposizione quando questa è la maggioranza? - VIDEO

Questa volta si è presentato in bermuda. Il radicale Silvio Viale continua la sua battaglia contro la cravatta in Sala Rossa e per ribadire che il Consiglio “dovrebbe avere un regolamento di parità di genere, e non mantenere differenze di genere che vengono contestate nella vita quotidiana” ha pensato bene di presentarsi in déshabillé. È entrato in aula urlando che “Carlo Alberto era in calzamaglia!”, rivolgendosi al quadro che campeggia sopra la presidente Maria Grazia Grippo, ormai oltre la rassegnazione per le continue provocazioni del radicale. “Sei un pagliaccio” ha urlato la capogruppo del Pd Nadia Conticelli. “Non sono io un pagliaccio. Siete voi bacchettoni, siete vecchi di due secoli, fuori dalla storia” ha replicato lui. Quando poi Viale è uscito, si è lasciata andare: “Deve tenere qua le persone un’ora perché deve fare lo show per i giornalisti. Ma poverino, è un cretino vero”.