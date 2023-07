Leader torinese No Green Pass indagato a Roma

Uno dei leader delle proteste No Green Pass a Torino, Marco Liccione, è indagato dalla Procura di Roma. L'ipotesi è che abbia organizzato, insieme a un movimento chiamato 'Fronte di Liberazione Nazionale' una manifestazione non autorizzata contro le misure anti Covid nella Capitale, davanti all'Altare della Patria, in Piazza Venezia, 14 febbraio 2022. Liccione sarà interrogato, su delega dei magistrati, in Questura a Torino nei prossimi giorni. In un messaggio via chat Liccione parla di "fatti mai commessi" e soprattutto afferma di non far parte del Fronte di liberazione nazionale.