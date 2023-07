Imprese Usa investono in Piemonte, tra i settori aerospazio

Il Piemonte rafforza i rapporti con gli Usa. A guardare alle opportunità offerte dalla regione sono le imprese americane idei settori aerospace, salute e dei servizi agli studenti, ma non solo. "Solo negli ultimi dieci mesi abbiamo intercettato 30 aziende statunitensi interessate a conoscere il nostro ecosistema per un possibile investimento e per circa 20 di queste è in corso una nostra assistenza puntuale e personalizzata: questo accordo darà una forte accelerazione al loro processo di insediamento" sottolinea il presidente di Ceipiemonte, Dario Peirone. il Centro Estero per l'Internazionalizzazione (Ceipiemonte) - società in house della Regione Piemonte, che si occupa di agevolare il processo di internazionalizzazione delle imprese del territorio e di attrarre investitori esteri in Piemonte - Margalit Startup City New York (Mscny), società di sviluppo economico regionale che costruisce e gestisce centri internazionali tematici di innovazione nel mondo, e il fondo di investimento israeliano Jerusalem Venture Partners (Jvp) hanno firmato un accordo che mira a incoraggiare la cooperazione tra imprese piemontesi e americane. Il Piemonte avrà a New York un punto di riferimento e un canale privilegiato per favorire investimenti di aziende americane nella regione. Saranno facilitati i contatti tra i due territori e identificate le aree di interesse per la collaborazione, promuovendo business, scambio di tecnologie e investimenti. Saranno offerte informazioni e supporto alle imprese per districarsi attraverso la burocrazia e aiutandole a individuare le migliori location su cui puntare. Inoltre, sarà fornita assistenza alle aziende statunitensi già operative nella nostra regione. "L'apertura di questo punto di riferimento negli Stati Uniti è di fondamentale importanza per il Piemonte perché dice agli imprenditori esteri che la nostra regione è il posto che cercano per investire i loro soldi e creare lavoro" afferma l'assessore regionale all'Internazionalizzazione Fabrizio Ricca.