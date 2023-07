Allasia, Festa del Piemonte per rafforzare le radici identitarie

"La Festa del Piemonte che in questi giorni celebriamo è la prima dopo l'ufficializzazione della ricorrenza con una apposita legge regionale dell' agosto dello scorso anno, di cui sono stato primo firmatario. L'obiettivo che ci siamo prefissi è quello di approfondire la conoscenza delle radici identitarie del Piemonte e delle sue tradizioni, con l'intento di unire ancor di più tutti i piemontesi". Così il presidente del Consiglio regionale Stefano Allasia, introducendo il convegno "I soldati che fecero l'impresa: l'Assietta, il mito, la festa", oggi nel Salone degli Svizzeri di Palazzo Reale a Torino. "Anche l'appuntamento di oggi, alla vigilia del 19 luglio, data scelta per la Festa in ricordo della battaglia dell'Assietta che vide l'esercito sabaudo trionfare sugli invasori francesi - ha sottolineato Allasia - è un'occasione per comprendere meglio l'importanza di quella battaglia. La vittoria piemontese al Colle dell'Assietta è un avvenimento che è divenuto per i piemontesi un punto di riferimento e di orgoglio nella ricostruzione della propria storia, un momento determinante della nostra identità". "E la Festa del Piemonte - ha aggiunto - è una opportunità per riscoprire il significato e l'essenza della piemontesità, cogliendone le peculiarità storiche, linguistiche, musicali e letterarie. Opportunità da cogliere e soprattutto da vivere".