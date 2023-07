In Piemonte ancora alta pressione africana e temperature elevate

Il Piemonte, secondo il bollettino dell'Arpa, l'agenzia regionale per la protezione dell'ambiente, continua a essere interessato da un'area di alta pressione di matrice africana. Per la giornata di oggi è previsto cielo sereno o poco nuvoloso con locali cumuli in formazione sui rilievi alpini tra la tarda mattinata e la serata. Per quanto riguarda le precipitazioni, sono previsti rovesci pomeridiani su Alpi settentrionali e nordoccidentali, con possibili temporali su Alpi Lepontine in serata. Lo zero termico è in lieve calo sui 4.500 metri a nord e 4.700 metri a sud. Le temperature minime sono stazionarie, massime in aumento, con valori sopra la norma, fino a 37 o 38 gradi. I venti sono forti o localmente molto forti dai quadranti occidentali sulle Alpi e deboli o localmente moderati da sud sull'Appennino; deboli variabili in pianura con rinforzi moderati da sud su Astigiano e Alessandrino nel pomeriggio.