GIUSTIZIA

Capolarato e vigilantes sfruttati, Mondialpol "commissariata"

Lavoratori sottopagati "paga ben inferiore alla soglia di povertà", approfittando sullo stato di bisogno dei propri dipendenti. E così la storica società, che ha tra i suoi clienti molte banche, è stata sottoposta a controllo giudiziario dalla magistratura milanese

Caporalato e sfruttamento di lavoratori bisognosi pagati con retribuzioni “all’ora ben al di sotto della soglia di povertà” e perciò “sproporzionate rispetto alla quantità e qualità del lavoro prestato”. Ruota attorno a questo impianto accusatorio l’inchiesta condotta dalla Direzione Antimafia della Procura di Milano che ha portato al commissariamento della società di vigilanza privata Mondialpol, azienda storica del settore e che ha tra i suoi clienti molte banche e istituzioni. Le indagini, affidate agli investigatori del nucleo di polizia economico-finanziaria del capoluogo lombardo, hanno fatto emergere fenomeni di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro da parte della società che, secondo l’accusa, faceva leva sullo stato di bisogno dei propri dipendenti. Una vicenda denunciata nei giorni scorsi anche da un lettore dello Spiffero in una sua lettera.

Uno schema simile già portato alla luce dalle indagini sempre per caporalato sulla Servizi Fiduciari, società cooperativa del gruppo Securitalia. Il pm Paolo Storari parla “di illegalità aggravata dall’elevato numero di lavoratori coinvolti, nonché di concorrenza sleale posta in essere dalla società”. Proprio per questo è stato disposto d’urgenza “il controllo giudiziario dell’azienda, con nomina di un amministratore giudiziario che avrà il compito di controllare il rispetto delle norme e delle condizioni lavorative la cui violazione costituisce indice di sfruttamento lavorativo e proceda alla regolarizzazione dei lavoratori al fine di impedire che le violazioni accertate si ripetano, adottando adeguate misure anche in difformità da quelle proposte dall’imprenditore”. Il decreto dovrà essere convalidato dal gip Domenico Santoro.

Così, come riferisce una nota firmata dal procuratore di Milano Marcello Viola, è scattato il controllo giudiziario dell’azienda disposto con un decreto urgente dalla procura: spetterà a un amministratore giudiziario assicurare il rispetto delle norme e delle condizioni lavorative e procedere alla regolarizzazione dei lavoratori. Diverse perquisizioni sono scattate nelle province di Milano e Como nei confronti della società e alcuni dirigenti a cui sono stati anche notificati avvisi di garanzia per intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro. La stessa società è sotto accusa per responsabilità amministrativa per reati commessi da propri manager.