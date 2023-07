Ambrogio (FdI), bene indagine su Placebo per vilipendio

"Apprendo con soddisfazione la notizia dell'indagine per vilipendio delle istituzioni avviata dalla procura di Torino per le parole di Molko dei Placebo: non è accettabile che si usi il palco di una manifestazione culturale e di un concerto per insultare il premier regolarmente eletto di uno stato democratico come l'Italia". Così la senatrice FdI Paola Ambrogio a proposito del concerto dell'11 luglio a Stupinigi, alle porte di Torino, nel quale il frontman della band aveva definito Giorgia Meloni "razzista, fascista, nazista". "È bene - afferma Ambrogio - che chi strumentalizza, provoca e fomenta odio, soprattutto se personaggio pubblico, sia chiamato a rispondere delle proprie parole e non pensi di essere immune alle leggi. Torno a chiedere agli organizzatori di non riconoscere al gruppo il cachet previsto per la tappa di Torino: sarebbe un gesto di unità a difesa delle istituzioni".