Mercato immobiliare, canoni affitto in crescita in Piemonte

Il mercato immobiliare piemontese attraversa una fase di stabilità per quanto riguarda le compravendite, con i prezzi che nel primo semestre dell'anno fanno registrare una leggera variazione positiva, pari allo 0,3%, e nell'ultimo trimestre entrano addirittura in territorio negativo (-0,2%). I canoni d'affitto, invece, crescono del 3,5% rispetto all'inizio dell'anno. Come in diverse regioni italiane, anche in Piemonte trova quindi conferma un andamento a due velocità del mercato immobiliare, con i prezzi di vendita stabili e gli affitti a far registrare una crescita più pronunciata. Sono alcune delle indicazioni emerse dall'Osservatorio semestrale regionale a cura di Immobiliare.it Insights, società specializzata in big data e market intelligence per il settore immobiliare del gruppo di Immobiliare.it. Comprare casa in regione costa oggi 1.491 euro al metro quadro di media, mentre per affittarla servono 8,5 euro al metro quadro. La città di Torino non è la più cara in regione: i suoi 1.912 euro al metro quadro di media restano infatti dietro i 2.245 euro al metro quadro di Verbania. In regione è stabile lo stock nel semestre (+0,4%), mentre la domanda cresce del 2,8% nello stesso periodo. Biella, che con i suoi 731 euro al metro quadro è la seconda città dal mattone più economico d'Italia dopo Caltanissetta, vede una domanda di immobili in vendita crescere del 27% nell'ultimo semestre (dato più alto in regione).