Il Piemonte negli Usa per nuove occasioni di business

Il Centro estero per l'internazionalizzazione, società in house della Regione Piemonte, ha sottoscritto oggi a New York un'intesa con la società di sviluppo economico Margalit Startup City New York con il fondo di investimento israeliano Jvp - Jerusalem Venture Partners. Obiettivo, "incoraggiare la cooperazione tra imprese piemontesi e controparti americane per creare connessioni durature e di alto livello". Con la sigla dell'accordo, il Piemonte avrà a New York un punto di riferimento a disposizione delle istituzioni del territorio e delle delegazioni imprenditoriali che parteciperanno alle attività frutto della collaborazione. E Margalit Startup City New York avrà un canale privilegiato per favorire investimenti di aziende americane in Piemonte. Oltre a permettere a nuove realtà industriali statunitensi di conoscere quanto ha da offrire il Piemonte in fatto di tessuto produttivo, know-how tecnologico ed ecosistema di formazione e ricerca, l'accordo faciliterà l'approdo delle imprese sul territorio, offrendo aiuto per districarsi attraverso la burocrazia e aiutandole a individuare le migliori location su cui puntare. Già oggi le aziende Usa in Piemonte sono circa 200, di cui 150 nel settore manifatturiero, e danno lavoro a oltre 28mila persone. Tra quelle che hanno già aperto una interlocuzione per investire in Piemonte, una specializzata in materiali per l'aerospazio, e una che si occupa della produzione dell'idrogeno dalla polvere di alluminio. "L'apertura di questo punto di riferimento negli Stati Uniti - sottolinea l'assessore Fabrizio Ricca - è un evento di fondamentale importanza per il Piemonte perché dice agli imprenditori esteri che la nostra Regione è il posto che cercano per investire i loro soldi e creare lavoro. Stiamo lavorando con il Ceip per fare in modo che tutti gli ostacoli che un'azienda americana potrebbe incontrare per portare in Italia i suoi capitali vengano rimossi. Essere capaci di facilitare l'arrivo di investitori e mostrare chiaramente quali sono i vantaggi di produrre in una Regione come la nostra è un tassello fondamentale per vincere le sfide che ci attendono".