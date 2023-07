Rifiuti: troppa indifferenziata, Città di Torino sanzionata

La Città di Torino sanzionata per non aver conseguito gli obiettivi di raccolta rifiuti relativi alla sezione non recuperabile, che non deve superare i 190 Kg per abitante l'anno. Il provvedimento riguarda le performance del 2021, con la passata amministrazione, ma è probabile che si ripeterà anche per quel che concerne il 2022. Nel dettaglio, il dipartimento Ambiente della Città metropolitana ha rilevato che nel 2021 la quota di indifferenziata prodotta nel capoluogo è stata di 224 Kg per abitante, superando quindi il limite previsto. Al Comune è dunque stata contestata la violazione, che prevede una sanzione amministrativa. Il tema della raccolta rifiuti, con la differenziata che a Torino ha raggiunto nel 2022 il 54,4%, è stato affrontato nella Commissione consiliare Bilancio dedicata all'assestamento e alla verifica della salvaguardia degli equilibri. Nel 2022 sono state circa 195mila 600 le tonnellate di raccolta differenziata e 185mila 500 quelle di non recuperabile, mentre i primi dati del 2023, relativi al primo trimestre, sono rispettivamente di oltre 51 mila e 45 mila.