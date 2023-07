È rosa la tuta blu

Dicono che… a dispetto di quanto accadeva in passato quando le federazioni metalmeccaniche sindacali erano appannaggio di soli uomini, oggi le donne hanno uno spazio non marginale. A dimostrarlo anche l’ultimo avvicendamento in casa Fim-Cisl di Torino e Canavese, dove per una metalmeccanica che lascia l’incarico in segreteria dopo vent’anni di onorata carriera – Cristina Terrenati – un’altra s’appresta a rilevarne il posto: si tratta di Paola Eusebietti (foto), anche lei con alle spalle una lunga militanza nei metalmeccanici Cisl del Canavese.