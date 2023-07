Osapp, tafferugli nel carcere di Torino

Momenti di tensione con tafferugli nel carcere Lorusso e Cutugno di Torino, come denunciato dal sindacato Osapp in una nota. Nel tardo pomeriggio di ieri, nel padiglione B, tre detenuti di origini straniere si sono picchiati tra di loro. Quando è intervenuta la polizia penitenziaria due dei carcerati si sono scagliati contro gli agenti, scaraventando a terra un poliziotto e appropriandosi di un estintore. Dopo averlo utilizzato lo hanno lanciato addosso a un altro agente, che è riuscito a schivarlo. "Poi hanno lanciato in aria una scrivania e un computer per creare tafferugli. I pochi agenti presenti hanno faticato a lungo per sedare la violenza e la rabbia dei due - spiegano dall'Osapp - Il personale si dichiara allo stremo delle forze". "Il personale si sente abbandonato dalle istituzioni, in condizioni emergenziali, con un sottonumerico critico - aggiungono dal sindacato -. Ci appelliamo, nuovamente, al governo, affinché interceda con l'esercito e nomini subito un commissario straordinario per l'emergenza carceri, al fine di ristabilire regole e condizioni di sicurezza accettabili all'interno di una struttura ormai terra di nessuno, in mano a soggetti che cercano di sabotare un sistema ormai al collasso e sempre più inefficace".