Piemonte, legge urbanistica da rifare, si discute in commissione

La commissione Urbanistica del Consiglio regionale del Piemonte si è riunita oggi per discutere il nuovo disegno di legge predisposto dalla giunta regionale del Piemonte dopo che il governo ha impugnato 29 articoli sui 51 del provvedimento, che era stato varato nel maggio 2022. Nel mirino di Roma, soprattutto gli articoli che si riferiscono ai piani regolatori dei Comuni, in relazione all'adeguamento alle norme del piano paesaggistico regionale. "Ci sono stati - ha spiegato il leghista Valter Marin, presentatore della legge impugnata - numerosi incontri interlocutori con i ministeri interessati che hanno portato alla soluzione di buona parte dei problemi". "A questo punto - ha sottolineato - rimangono 7 articoli in discussione, relativi all'adeguamento dei piani regolatori comunali, sui quali noi riteniamo che sia utile che si pronunci la Corte Costituzionale nella sua prossima udienza prevista per la fine di settembre o l'inizio di ottobre". Fra gli interventi dei consiglieri di opposizione, Maurizio Marello (Pd) ha sottolineato che alcuni temi oggi contestati dal governo erano già stati sollevati dalle opposizioni durante la discussione in Commissione. Francesca Frediani (Up) ha chiesto ha chiesto approfondimenti sui rilievi fatti dal ministero della Cultura, e Sean Sacco (M5s) ha criticato la richiesta di approvazione con urgenza del nuovo ddl da parte del presidente della giunta regionale.