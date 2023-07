Tinexta con Digital Magics per investimenti digitali

Tinexta, società che opera nei servizi digital trust, cyber security e business innovation, quotata al segmento Euronext Star Milan, e Digital Magics, business incubator certificato e quotato sul mercato Euronext Growth Milan, avviano una joint venture, attraverso una newco paritetica per investimenti indirizzati a startup digitali ad alto potenziale. Il funding necessario all'iniziativa sarà apportato da Tinexta mediante strumenti finanziari partecipativi destinati agli investimenti futuri; il deal-flow della newco sarà gestito da un team dedicato di Digital Magics. La partnership prevede investimenti in società che sviluppano tecnologie digitali, anche mediante strumenti e soluzioni di intelligenza artificiale. Attraverso la partnership Tinexta intende selezionare opportunità di investimento in start up che, dopo un processo di crescita, possano contribuire a fornire soluzioni funzionali a innovare l'offerta del gruppo. Le società target saranno prevalentemente quelle in cui Digital Magics è già presente, direttamente o indirettamente, nel capitale. La strategia di investimento sarà guidata da criteri Esg. Si prevedono investimenti partecipativi in circa 10 società, con ticket medio di 250 mila euro e possibilità di follow-on, per un valore complessivo di 5 milioni di euro. La joint venture avrà una durata di circa10 anni. "Con questa iniziativa, in un mondo in rapida trasformazione e inspirato a nuovi paradigmi tecnologici e di business, Tinexta amplia il programma di open innovation, innestando ulteriori opportunità di crescita e di evoluzione" spiega Pier Andrea Chevallard, amministratore delegato di Tinexta. "Il nostro obiettivo è creare valore e siamo alla continua ricerca dei migliori talenti. Crediamo che fare sistema sia la strada per consentire al Digital Made in Italy di crescere con successo".commenta Marco Gay, presidente esecutivo di Digital Magics.