POLITICA & GIUSTIZIA

Rosso, scambio politico-mafioso: 4 anni e 4 mesi all'ex assessore

In Appello sconto di pena per il politico piemontese. La sua difesa non ha convinto i giudici del processo Fenice-Carminius. In primo grado venne condannato a 5 anni. Nella sua dichiarazione spontanea tira in ballo il consigliere comunale Garcea

Pena ridotta a quattro anni e quattro mesi per Roberto Rosso. Lo ha annunciato pochi minuti fa il presidente della Corte d’Appello di Torino Mario Amato nel pronunciare la sentenza d’appello del processo Carminius-Fenice in “parziale riforma” della sentenza di primo grado.

Per le motivazioni bisognerà aspettare, ma Rosso ha già detto la sua: “Non sono arrabbiato ma deluso”, ha detto uscendo dall’aula. Il reato infatti è confermato. Per il resto, rimanda al suo discorso di stamattina. La giornata di Rosso è cominciata presto. Stamani l’ex forzista poi approdato a FdI (ma oggi i Fratelli sono parte civile contro di lui) ha presentato la sua versione dei fatti in una dichiarazione spontanea alla corte. L’ex assessore del Piemonte, che per un breve periodo è stato anche vicepresidente della giunta Cota, ha insistito su come la politica sia sempre stata tutta la sua vita. I voti “li ho presi legalmente, grazie alla mia costanza”. E la “superficialità” che ha ammesso nella scelta degli interlocutori è dovuta alle centinaia di incontri che faceva ogni giorno tra cene, convegni ed eventi. Rosso ne ha contati “oltre 20.000 alla fine della campagna elettorale” per le regionali del 2019. Per la politica dava tutto: “Laddove gli altri spendevano uno, io spendevo sempre di tasca mia anche 10 volte tanto. Ho sempre avuto le mani bucate”, una tendenza secondo Rosso dovuta al disturbo bipolare di cui soffre da 25 anni, come gli ha spiegato lo psichiatra.

Per quanto riguarda i suoi rapporti con la criminalità organizzata, Rosso ha dichiarato di non sapere che Francesco Viterbo fosse un ‘ndranghetista, mentre di Onofrio Garcea non sapeva neanche il nome “altrimenti lo avrei ricollegato subito al mio collega e avversario Domenico Garcea”. Proprio su Domenico (a sua insaputa) il cugino e cognato Onofrio ha dirottato i voti che prometteva a Rosso. Domenico Garcea, che non è indagato né imputato nel procedimento, è stato eletto in consiglio comunale a Torino due anni dopo, nel 2021. Onofrio fu arrestato nell’inchiesta Fenice alla fine del 2019.

“Posso essere stato superficiale e imprudente” in campagna elettorale, ha ammesso Rosso, “ma non ho mai stretto accordi con l’ndrangheta né ho mai comprato voti da nessuno”. Rosso non ha ancora scelto se ricorrere in Cassazione: “Ne parlerò coi miei avvocati. Resto meravigliato che di fronte al fatto che gli intercettati hanno detto ‘mangiamo da Rosso e votiamo Garcea’, e alla fine vengo condannato”. È quanto ha spiegato questa mattina nella sua memoria. Ma la sua versione non ha convinto la corte.