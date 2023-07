Intelligente e coraggiosa, Palagiustizia ricorda Abate Zar

La figura di Deborah Abate Zaro, avvocata torinese morta nei giorni scorsi per le conseguenze di un incidente stradale, è stata ricordata stamani a Torino in una delle Maxi aule del palazzo di giustizia da Mario Amato, presidente di sezione di Corte di Appello, prima di aprire l'udienza dedicata al processo di 'ndrangheta Fenice-Carminus. "Ci ha lasciati - ha detto Roberto Capra, presidente della Camera penale - una collega straordinaria. Intelligente nelle sue scelte processuali, coraggiosa come deve essere un avvocato quando assume la difesa dei propri assistiti". Il magistrato Paolo Toso, sostituto procuratore, ne ha ricordato "il sorriso coinvolgente e trascinante".