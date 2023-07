Edisu Piemonte, nuovo bando per borse di studio

Edisu Piemonte ha pubblicato il Bando per borse di Studio e servizio abitativo per l'anno accademico 2023/24. Le domande potranno essere presentate online dal portale dell'ente a partire dal 20 luglio 2023. La nuova edizione del bando amplia la platea di possibili destinatari avendo stabilito come nuova soglia Isee 26.306,25 euro (contro i 23.626 dello scorso anno) e dando la possibilità di presentare la domanda anche agli studenti iscritti con impegno a tempo parziale a corsi di laurea magistrale a ciclo unico e laurea magistrale. Aumentati inoltre gli importi delle borse di studio, confermate le cifre maggiorate già previste lo scorso anno per le studentesse iscritte ai corsi di studio in materie Stem (scienze, tecnologia, ingegneria e matematica), mentre sono stati introdotti importi di borsa per glia studenti con Isee tra 23.626 e 26.306 euro. "In questi anni abbiamo sostenuto convintamente lo sviluppo del sistema universitario del territorio e vogliamo offrire il massimo sostegno a chi sceglie di proseguire negli studi in Piemonte, sia i residenti, sia le persone che scelgono la nostra regione per mettere radici", ha dichiarato l'assessore regionale al Diritto allo studio universitario Elena Chiorino. "Mentre per la prima volta Torino viene inserita nel Qs World University Ranking per le migliori città universitarie al mondo, confermando l'attrattività dei nostri Atenei - aggiunge il presidente di Edisu Piemonte Alessandro Ciro Sciretti - Edisu Piemonte pubblica il Bando 2023/24 che amplia la platea dei possibili beneficiari delle nostre borse di studio. Due passi importanti per il mondo universitario piemontese".