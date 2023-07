TERZO POL(L)O

Renzi promuove Borghi capogruppo

Il senatore piemontese prende il posto di Paita, diventata coordinatrice nazionale di Italia Viva. Una decisione prospettata già ad aprile, al momento della fuoriuscita dal Pd del parlamentare ossolano. Un ex lettiano convertito due volte sulla via di Rignano

Enrico Borghi è stato eletto nuovo capogruppo di Azione-Iv-Renew Europe in Senato all’unanimità per acclamazione. Borghi prende il posto di Raffaella Paita che andrà a ricoprire il ruolo di coordinatrice nazionale di Italia Viva. “Ringrazio il gruppo Azione-Italia Viva-Renew europe per la fiducia e la collega Raffaella Paita per il lavoro fatto finora con grande equilibrio: cercherò di esercitare questo delicato ruolo con impegno e capacità di sintesi”, ha scritto Borghi in una nota. “Buon lavoro a Enrico Borghi per il nuovo incarico, grazie a Lella Paita per l’impegno svolto. Ora sotto con il congresso di Italia Viva a ottobre dopo la scuola di formazione, la festa nazionale e in vista delle europee 2024″, scrive Matteo Renzi, che ad aprile ha accolto Borghi al momento della sua uscita dal Pd perché “è diventato la casa di una sinistra massimalista figlia della cancel culture americana che non fa sintesi e non dialoga”.