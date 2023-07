Civici e "Lista del Presidente"

Come da copione, con l’approssimarsi delle elezioni regionali cresce la fioritura delle liste. Ed è anche un bene perché conferma uno sprazzo di vivacità della partecipazione democratica da un lato e, dall’altro, consolida un profondo profilo pluralista del nostro tessuto democratico. Detto questo, è però anche necessario un supplemento di riflessione attorno alla molteplicità di queste liste. Se è vero, com’è vero, che il “civismo” è una risorsa importante per la stessa qualità della nostra democrazia, è altrettanto vero che non si può fare di tutta l’erba un fascio. E cioè, nei piccoli e nei medi Comuni la presenza amministrativa è praticamente riconducibile solo ed esclusivamente alle cosiddette “liste civiche”. E cioè, liste e relativi candidati che non sono espressione diretta di partiti o di schieramenti politici ma gruppi di persone che si qualificano su programmi amministrativi. Ma quando la competizione elettorale diventa squisitamente politica e partitica, è di tutta evidenza che il “civismo” si trasforma in una presenza dichiaratamente politica e di schieramento. E composta, come capita puntualmente, da esponenti che contano già una lunga e consolidata presenza nelle istituzioni e nei luoghi di potere. Detto in altri termini e con un linguaggio contemporaneo, si tratta di “politici professionisti”. Insomma, l’esatto contrario di ciò che dovrebbe rappresentare una presenza civica, frutto e conseguenza della espressione più autentica e fresca della società civile.

Tutt’altra impostazione, invece, riguarda la cosiddetta “lista del Presidente” o “lista del Sindaco” quando la competizione riguarda un grande ed importante Comune. Perché in questi casi sono altri i criteri che debbono accompagnare e caratterizzare questa presenza politica. Ovvero, competenza amministrativa, radicamento territoriale ed esperienza politica. Tre tasselli che fanno della eventuale “lista del Presidente” – quando si parla della Regione – o della “lista del Sindaco” un forte valore aggiunto per l’intera coalizione. E quindi non una lista smaccatamente di parte o riconducibile ad un preciso “target” politico o partitico ma, al contrario, una presenza fatta da persone che rispondono coerentemente a questi tre obiettivi. Pur senza alcuna arroganza politica o presunzione di carattere culturale o territoriale.

Ecco perché ogni consultazione elettorale risponde a precise logiche politiche e comportamentali. E ogni lista, di conseguenza, si caratterizza per obiettivi specifici da un lato e, soprattutto, per il suo profilo politico e tecnico dall’altro. E la “lista del Presidente”, al riguardo, e soprattutto quando il candidato a presidente è credibile a livello politico ed amministrativo per il lavoro che ha svolto nell’arco del suo mandato, può rappresentare – lo ripeto ancora una volta – il vero “valore aggiunto” per la coalizione che lo sostiene e lo supporta. Purché, come ovvio, la lista rappresenti e faccia propri quei tre criteri decisivi e fondamentali per qualificare la sua stessa composizione. Il tutto, sia chiaro, finalizzato alla credibilità della politica, alla qualità ed autorevolezza della sua classe dirigente e alla solidità della istituzione che si è candidati a guidare.