CLUB D'ITALIA

Aci, lavoratori sul piede di guerra

I dipendenti vogliono vederci chiaro sulla nascita della holding Ventura e il conferimento a essa di tutte le attività di mercato. In ballo ci sono 2.700 posti. I sindacati temono un "salto nel buio" e preparano la mobilitazione

Prosegue la battaglia all’interno dell’Aci dopo che il Consiglio generale dello scorso 27 giugno ha dato il via libera alla costituzione della holding Ventura a capo delle società “di mercato” dell’Automobile club d’Italia. In ballo ci sono centinaia di posti di lavoro (2.700 senza calcolare Aci Sport) e il sindacato vuole vederci chiaro: nell’assemblea dello scorso 18 luglio ha dato mandato alla propria Rsu di chiedere la documentazione allegata al Consiglio generale per conoscere nel dettaglio i contorni di una vicenda ancora in parte da chiarire.

L’operazione, ostinatamente voluta dal presidente Angelo Sticchi Damiani, prevede il conferimento del 25,8% delle quote di Sara Assicurazioni dall’Aci a Ventura, oltre alla totalità di Aci Global Servizi e Aci Vallelunga per un valore patrimoniale complessivo di 200 milioni di euro. Basti pensare che la sola Sara Assicurazioni, che in questi anni con il suo dividendo ha tenuto in piedi i conti dell’Aci, nell’ultimo anno ha generato un utile netto di 50,9 milioni. Perché il trasferimento di tutte queste società (e attività) a Ventura? Come sarà gestita d’ora in poi la holding?

“Tale iniziativa – scrivono in una nota i dipendenti di Aci Informatica – potrebbe avere impatti sia sulla liquidità del gruppo che sulle proprietà immobiliari”. Per questo i lavoratori sono preoccupati e minacciano “iniziative di lotta laddove fosse necessario per la tutela del nostro futuro lavorativo”.

Una nota congiunta di tutte le sigle sindacali denuncia la “carenza di personale, ormai ridotto al lumicino” vista anche la fatica nel sostituire chi va in pensione. I sindacati vogliono vederci chiaro e annunciano l’intenzione di “rivolgersi presso tutte le autorità e le sedi competenti per portare a conoscenza di questo progetto tutti i ministeri e gli organi vigilanti su Aci”. Non solo: “Chiederemo fattibilità giuridica, economica e opportunità politica, essendo difficilmente comprensibile come a una società sull’orlo del fallimento e specializzata nel turismo come Ventura, venga affidata la gestione finanziaria e il controllo di una fetta enorme di attività strategiche dell’ente, sottraendogli ulteriori preziose risorse”. Risorse che, conclude la nota “dovrebbero servire al rilancio di Aci e non a dubbie operazioni che sembrano più un salto nel buio dall’esito incerto, che vere opportunità di rilancio”.