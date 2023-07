Gtt: la prossima settimana in aula gli aumenti

Arriva in aula la prossima settimana a Torino la delibera sugli aumenti dei biglietti Gtt e delle strisce blu. L'atto è stato liberato oggi durante una commissione nella quale maggioranza e opposizione sono tornate a scontrarsi sulla misura che l'amministrazione ritiene obbligata. "Quando siamo entrati in carica la situazione era tale che la cosa più semplice forse era chiedere un'amministrazione straordinaria per l'azienda", ha detto l'assessora al bilancio, Gabriella Nardelli, ricordando poi i "72,5 mln di perdite dovute al periodo Covid, il caro energia e l'inflazione" a fronte dei quali si scontano ancora "circa 14 milioni di ristori per il 2021 non ancora arrivati". A ripercorrere le azioni messe in atto in questi mesi sulla rete del Tpl, illustrando poi le nuove tariffe, "che non riguarderanno gli abbonamenti e le fasce Isee più basse", l'assessora ai Trasporti, Chiara Foglietta che ha anche riferito di aver "incontrato in questi giorni i sindacati e ci siamo assunti la responsabilità di capire se sia possibile non aumentare la sosta in zona ospedali". "Aumentare le tariffe - ha ribadito - non fa piacere a nessuno, ma è certo che la situazione di Gtt, con i fondi che non arrivano da Governo e Regione, costringono la Città ad assumere queste decisioni".