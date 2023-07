LA SACRA RUOTA

Fca, il manager reo confesso che ha aggirato le norme sulle emissioni

Si è dichiarato colpevole Emanuele Palma, L'ingegnere che ha frodato le autorità statunitensi sui parametri di inquinamento di 100mila pick-up Ram. Tornerà in Italia e non andrà in carcere. L'azienda ha accettato di pagare 300 milioni di dollari di sanzioni

Reo confesso. Si è dichiarato colpevole l’ingegnere automobilistico di Fiat Chrysler accusato di aver fatto dichiarazioni errate alle autorità di regolamentazione statunitensi in merito ai sistemi di controllo delle emissioni dei motori diesel. È stato lui ad operare la frode che ha inguaiato l’azienda italo-americana prima della fusione con Psa e la nascita di Stellantis. Lo ha reso noto il Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti.

La dichiarazione di colpevolezza di Emanuele Palma accompagna la precedente condanna di Fiat Chrysler per una frode a danni dell’Epa – l’Agenzia statunitense per la protezione dell’ambiente – e dei consumatori. Palma, accusato nel 2019, si è detto colpevole ieri di aver cospirato per violare il Clean Air Act. La sentenza è prevista per il 17 ottobre. In base a un accordo di patteggiamento, Palma, che sta per trasferirsi dal Michigan all’Italia, non dovrebbe trascorrere alcun periodo di detenzione.

“Gli alti funzionari di Fca Us, tra cui il signor Palma, hanno cospirato per aggirare le norme in materia di inquinamento e ottenere le certificazioni Epa per centinaia di migliaia di Suv e pick-up con falsi pretesti”, ha comunicato in una nota ripresa dalla Reuters il vice procuratore generale Todd Kim della Divisione Ambiente e Risorse Naturali del Dipartimento di Giustizia.

Nel giugno 2022, Fca US Llc ha accettato di pagare circa 300 milioni di dollari in sanzioni penali dovute ai tentativi di eludere i requisiti sulle emissioni per oltre 100mila pick-up Ram di precedente fabbricazione e veicoli sport-utility Jeep della gamma statunitense. In precedenza, Fca US ha pagato una sanzione civile di 311 milioni di dollari e oltre 183 milioni di dollari di risarcimento a più di 63mila persone nell'ambito di una causa collettiva sul diesel.