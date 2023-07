Piemonte, per la montagna 2,36 milioni

La III Commissione del Consiglio regionale ha espresso parere preventivo favorevole sul Programma di attuazione per la montagna 2023 della Giunta. Il provvedimento, illustrato dal vicepresidente Fabio Carosso, mette a disposizione 2 milioni e 365 mila euro per interventi di sistemazione del territorio, mantenimento dei servizi essenziali, e altri interventi per lo sviluppo e per contrastare lo spopolamento.