Polo logistico Iveco San Mauro, stabilizzati altri lavoratori

Nel polo logistico Iveco di San Mauro Torinese sono stati assunti in modo stabile altro 25 lavoratori dei 91 precari. La notizia è stata data alle Rsa dello stabilimento dall'azienda nell'incontro di monitoraggio sulla trasformazione dei contratti di somministrazione in rapporti di lavoro a tempo indeterminato. I dipendenti sono in tutto 220. "È un ottimo risultato per il nostro territorio, dimostra che ci sono spazi e idee e se si ha ha la visione e le competenze giuste i risultati arrivano", commenta Rocco Cutrì, segretario generale della Fim Cisl Torino Canavese. "L'accordo prevede la possibilità di stabilizzare altri lavoratori nei prossimi dodici mesi con la garanzia che, nel frattempo, nessuno degli attuali lavoratori in somministrazione venga lasciato a casa" osserva Ugo Bolognesi, responsabile Iveco per la Fiom Cgil.