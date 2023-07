Il Piemonte raddoppia i fondi per l'internazionalizzazione

La Regione Piemonte quasi raddoppia i fondi destinati a favorire l'export delle piccole e medie imprese, che passano da 3 milioni a 5 milioni e 423mila euro. L'aumento dei fondi servirà a sostenere ulteriormente la rete regionale di supporto alle imprese locali che vogliono affacciarsi a nuovi mercati per mostrare cosa hanno da offrire, o per attirare investitori e industrie straniere che vogliono aprire nuove sedi in in Piemonte. "Le imprese piemontesi - afferma l'assessore Fabrizio Ricca della Giunta Cirio - hanno da insegnare al mondo. È nostro dovere facilitarne l'incontro con i mercati internazionali". "Con questo ulteriore stanziamento - aggiunge - potenziamo una strategia che sta dando risultati concreti. La rete di supporto estero che stiamo costruendo per le pmi piemontesi sta permettendo a tante imprese di affacciarsi a nuovi mercati partendo da un porto sicuro capace di assisterle durante la navigazione. L'affermazione di un mercato completamente globalizzato è oggi un dato di fatto ma una sfida simile non deve spaventarci necessariamente perché il nostro territorio ha le carte in regola per mostrare al mondo che è il luogo giusto in cui investire e quello migliore da cui comprare".