Leader Torino No Pass, non ho organizzato manifestazione a Roma

"Ho fatto capire che non ho organizzato quella manifestazione, ma ho solo aderito a un'iniziativa di Nicola Franzoni e del generale Antonio Pappalardo". Lo afferma, in un video pubblicato sui canali Telegram, Marco Liccione, uno dei leader delle proteste No Green Pass a Torino, dopo essere stato interrogato dalla Digos. Liccione è indagato dalla Procura di Roma, con l'accusa di aver organizzato insieme a un movimento chiamato 'Fronte di Liberazione Nazionale' una manifestazione non autorizzata contro le misure anti Covid nella Capitale, davanti all'Altare della Patria, in Piazza Venezia, 14 febbraio 2022. "Speriamo sinceramente che la verità venga a galla - afferma Liccione - perché pagare per qualcosa che non ho fatto non mi sembra giusto".