TRAVAGLI DEMOCRATICI

Com'era bella la classe operaia.

Si parla di Mirafiori, il Pd non c'è

Sempre pronti a parlare di lavoro (degli altri) ma quando tocca a loro i piddini sono tutti a casa e senza giustificazione. Così finisce che alla riunione con i sindacati sul futuro di Stellantis il primo partito di maggioranza diserta tra gli sfottò di destra e M5s

È il partito del lavoro che non va al lavoro quando si parla di lavoro. Che proprio il Pd diserti in massa la commissione (Lavoro) su Stellantis è il colmo. Eppure oggi non ce n’era uno dei consiglieri comunali di Torino a dialogare con i sindacati sui piani dell’azienda per il polo di Mirafiori: una questioncina che riguarda qualche migliaio di addetti tra tute blu e impiegati. L’unico seduto al suo posto è il presidente della commissione, Pierino Crema, che infatti non la prende affatto bene. "Mi fanno incazzare", si lascia andare in ascensore mentre abbandona la Sala Orologio di Palazzo civico dopo due ore di seduta. Delle assenze si era accorto subito, e aveva rimandato di una decina di minuti la campanella d’inizio sperando che qualche consigliere avesse tardato dal sopralluogo a Parco Rubbertex dove “almeno in due del Pd c’erano”. Ma in commissione non è arrivato nessuno.

Ahmed Abdullahi, Anna Borasi, Angelo Catanzaro, Ludovica Cioria, Alberto Saluzzo, Amalia Santiangeli, Simone Tosto, Pietro Tuttolomondo, la capogruppo Nadia Conticelli: tutti assenti. Mentre a rappresentare la maggioranza c’era solo Alice Ravinale di Sinistra ecologista, che si è detta sorpresa per cotante assenze, mal celando un pizzico di soddisfazione personale. Perché la latitanza della truppa democratica è stata subito fatta notare dal sempre solerte consigliere Cinquestelle Andrea Russi. Seguito con piacere dal centrodestra, col nipote d’Italia Giovanni Crosetto che ha ringraziato Crema per essere presente, almeno lui, rivolgendogli un plauso (“il presidente è sempre molto ligio”) che suonava più come uno sfottò.

Chi invece dei consiglieri Pd non si è curato per nulla sono stati i sindacalisti di Fismic, Uglm e Associazione quadri, più preoccupati per le risultanze del tavolo sull’automotive in corso a Roma che per l’assenza del principale gruppo di maggioranza. I sindacalisti hanno ricordato a turno la ben nota situazione di Mirafiori, dove ormai i colletti bianchi sono più del doppio degli operai, ma si sono concentrati anche sull’attualità. Il tavolo sull’automotive organizzato dal governo di Giorgia Meloni “è segreto, come quello di Torino: vogliono riservatezza, non ci dicono nulla”, si lamenta Ciro Marino dell’Uglm. Il sindacalista è preoccupato perché “degli annunci fatti a livello nazionale, noi sentiamo parlare di produzioni solo al Sud. Il core business di Stellantis si sta spostando tutto al Sud, e per Torino rimane ben poco. E questo per noi è un campanello d’allarme”. Fabrizio Amanti dell’Associazione quadri usa toni più miti, ma espone un problema altrettanto grave: “Le uscite incentivate di chi ha quasi sessanta anni ci stanno (a Mirafiori ne avvengono di continuo, ndr). È quando vedo i trentacinque-quarantenni andarsene contenti che mi preoccupo”. Crema ha aggiornato la discussione a settembre, quando in commissione andrà anche il sindaco Stefano Lo Russo. Sperando che per l’occasione i compagni di partito trovino un attimo di tempo.