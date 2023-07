Carceri: sindacati, tensioni a Torino a causa di un detenuto

Un detenuto del carcere di Torino 'Lorusso e Cutugno' starebbe creando numerosi problemi alla sicurezza interna della struttura. A sostenerlo è il segretario regionale per il Piemonte del Sindacato Autonomo Polizia Penitenziaria Sappe, Vicente Santilli, che in una nota racconta quanto sta avvenendo nell'istituto: "La situazione è davvero critica per le continue intemperanze di un detenuto italiano di 26 anni, pugile, che tra l'altro ha ucciso un compagno di cella a calci e pugni - spiega Santilli, che sottolinea che il detenuto ha problemi problemi psichiatrici - . Negli ultimi giorni, l'uomo ha incendiato e distrutto la cella. Ieri poi, dopo essere uscito dalla cella da una botola presente, ha divelto la porticina e incendiato e distrutto la piccola Sezione dei 41 bis". Il detenuto si sarebbe calmato solo con l'arrivo del sanitari del 118. "È un soggetto molto pericolo - continuano dal Sappe-. Mercoledì ha scagliato un pugno ad un medico. Ieri sera, poi, ha rotto nella sezione tubi dell'acqua e impianto elettrico, tanto che l'acqua è arrivata fino ad un'altra Sezione mentre come conseguenza è saltato l'impianto elettrico al Centro clinico. La situazione è insostenibile, l'istituto di Torino non dovrebbe gestire detenuti con problemi psichiatrici e chiediamo al Ministero della Giustizia provvedimenti urgenti". Per Donato Capece, segretario generale del Sappe, "ci sono troppi detenuti che presentano problemi psichiatrici. Questa una delle gravi problematiche che al momento interessa le carceri italiane, e purtroppo non risparmia neanche Torino".