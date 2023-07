Savio, grazie alla Regione "salvati 150 posti di lavoro"

L'assessore regionale allo Sviluppo e alle attività economiche e produttive del Piemonte, Andrea Tronzano, ha fatto visita alla Savio spa di Chiusa San Michele (Torino). L'azienda di componentistica per serramenti e ferramenta ha recentemente sfruttato il bando della Regione Piemonte dedicato a interventi integrati per l'acquisizione di aziende in crisi, di impianti produttivi chiusi o a rischio chiusura con la legge regionale 34/04. Tramite questa misura e i propri investimenti l'azienda - fondata nel 1889 - ha programmato una serie di investimenti per un importo complessivo di nove milioni e 331mila euro. L'agevolazione concessa è stato un contributo a fondo perduto di un milione e 866mila euro, a cui sono stati aggiunti altri 200 mila euro dedicati alla salvaguardia dei posti di lavoro. L'agevolazione concessa è stata liquidata nelle scorse settimane. "Siamo felici perché - commenta Tronzano - il connubio pubblico privato è stato in grado di salvaguardare 153 posti di lavoro, tutelando altrettante famiglie e la comunità della valle di Susa. La misura erogata dalla Regione Piemonte a sostegno della Savio è fondamentale per la ripartenza della stessa e per la salvaguardia del tessuto socio economico del territorio della Bassa Val di Susa", afferma la ceo Cristina Seymandi.