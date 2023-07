Al via la nona edizione del Salone del libro di montagna

E' iniziata oggi a Frabosa Sottana (Cuneo) la nona edizione del Salone del libro di montagna, rassegna promossa dall'associazione culturale Valle Maudagna che gode del patrocinio della Regione Piemonte, della Provincia di Cuneo, del Comune di Frabosa Sottana e il contributo della fondazione Crc e della Bcc Pianfei e Rocca dè Baldi. Sede della rassegna, la ex confraternita che ha ospitato un convegno sulla castanicoltura con gli interventi di Attilio Ianniello, direttore del Comizio agrario di Mondovì, di Marco Bozzolo, castanicoltore membro della comunità dei castagneti delle Alpi liguri e Silvio Matteo Borsarelli, nutrizionista. Nel pomeriggio le prime presentazioni librarie. Saranno ospiti del Salone del libro di montagna Claudia Vignolo, Giancarlo Montaldo, Roberto Moriani, Giorgio Ferraris e Bruno Vallepiano. Il Salone, ideato da Gianni Dulbecco, patron della rassegna, proseguirà domani, domenica 23 luglio, sempre presso l'ex confraternita di Frabosa Sottana con le presentazioni librarie di Giovanni Battista Rulfi, Daniela Bernagozzi, Franca e Aldo Acquarone e di Debora Sattamino. Alla ex confraternita è presente in occasione della "due giorni" lo stand espositivo delle Librerie Coop di Mondovicino presso cui è possibile acquistare anche i libri presentati nel corso della rassegna.