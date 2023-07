Inchiesta smog: Extinction, inchiodarli alle loro responsabilità

"Chi governa oggi e chi ha governato in passato, su inquinamento, crisi climatica e distruzione degli ecosistemi continua a negare, minimizzare, promettere senza mai mantenere. Nonostante i morti e le tragedie. Anche il ricorso alle aule dei tribunali è un modo per inchiodarli alle loro responsabilità. È un altro modo per ribellarsi". A sostenerlo in una nota sono gli attivisti di Extinction Rebellion Torino, a commento dell'avviso di chiusura indagini della procura del capoluogo piemontese che vede tra gli indagati Sergio Chiamparino, presidente della Regione Piemonte fino al 2019, Alberto Valmaggia, assessore all'ambiente nella sua giunta, Piero Fassino, sindaco fino al 2016, con l'assessore alle politiche ambientali Enzo Lavolta, Chiara Appendino, sindaca pentastellata dal 2016 e i suoi assessori alle politiche ambientali, Stefania Giannuzzi e Alberto Unia. "Sono tutti accusati di inquinamento ambientale colposo: per non avere fatto quanto avrebbero potuto per ridurre la concentrazione degli inquinanti nell'aria ai livelli previsti dalla normativa vigente", spiegano gli ambientalisti che sottolineano come le perizie della procura dimostrino che "in Piemonte le morti provocate direttamente dall'inquinamento atmosferico, negli ultimi anni sono aumentate".