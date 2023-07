Torino, Ambrogio (FdI), basta favole e racconti surreali

"Il racconto di Torino in questi giorni è surreale: da un lato il sindaco Stefano Lo Russo distilla la favola di Harvard e Bloomberg, dall'altro l'assessore Francesco Tresso prima giustifica i mancati sfalci con la necessità di favorire la biodiversità, e poi chiede aiuto ai commercianti nell'impari lotta contro topi e blatte". Così la senatrice Fdi Paola Ambrogio, a proposito del capoluogo piemontese selezionato per la Bloomberg Harvard City Leadership Initiative, e dell'erba alta che non viene tagliata. "La realtà - afferma Ambrogio - supera la fantasia. A meno che topi e blatte non rientrino nella biodiversità perseguita dall'assessore o tra le peculiarità sabaude individuate da Harvard e Lo Russo per il city brand, la misura è colma. La cura della città e il decoro urbano sono il minimo sindacale in capo a un'amministrazione: se l'assessore Tresso non è in grado di gestire le deleghe di propria competenza, si dimetta".