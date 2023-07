Bomba della seconda guerra mondiale disinnescata a Chivasso

Emergenza finita a Chivasso (Torino), dove è stata disinnescata una bomba della seconda guerra mondiale trovata in frazione Pratoregio. Alle 8 l'ordigno, messo in sicurezza, è stato caricato su un autocarro speciale dell'Esercito e, scortato dalla polizia stradale, ha lasciato Chivasso verso l'ex poligono di San Carlo Canavese, dove sarà fatto brillare all'alba di domani. Le operazioni previste dagli artificieri hanno avuto una durata inferiore alle quattro ore. Il sindaco, Claudio Castello, ha ringraziato tutti i soggetti coinvolti dalla prefettura di Torino nel centro operativo comunale, le forze dell'ordine, la polizia locale, gli uffici comunali, le associazioni e in particolare "lo stesso Ufficio territoriale del Governo e il 32/o Genio Guastatori che ha condotto in maniera impeccabile la bonifica".