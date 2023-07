Controlli del sabato sera a Torino, quasi 8mila euro di sanzioni

Un totale di 62 persone identificate sei esercizi pubblici controllati, sanzioni amministrative per 7.946 euro, oltre 61 grammi di stupefacenti sequestrati tra hashish e cocaina, un illecito amministrativo per possesso di droga contestato, un arresto e una denuncia per spaccio sono i risultati dei controlli effettuati la notte scorsa da polizia, guardia di finanza e polizia municipale nelle aree di Torino interessate dalla movida. L'attività, iniziata alle 20 del sabato sera, si è concentrata in aree maggiormente interessate dall'afflusso di persone, il quartiere San Salvario, piazza Santa Giulia, piazza Vittorio Veneto e vie limitrofe. Nello specifico, nel quartiere San Salvario, una persona è stata arrestata per il possesso di 10 dosi di cocaina. Un'altra è stata denunciata in stato di libertà per il possesso di hashish e una terza è stata sanzionata amministrativamente per la modica quantità di stupefacente che aveva con sé. Altro stupefacente è stato sequestrato, a carico di ignoti sia in via Berthollet angolo via Saluzzo sia nei pressi dell'area pedonale di via Cesare Balbo. Nel corso dell'attività, sono stati controllati 6 esercizi pubblici, 4 nel quartiere San Salvario, uno in via Cesare Balbo e uno in via Matteo Pescatore. Un minimarket di via Nizza è stato sanzionato amministrativamente per 7.146 euro per la vendita delle normative sulla vendita di alcolici, per la vendita in recipienti di vetro fuori orario e per l'assenza di personale di assistenza alla clientela. Per quest'ultima violazione è stato sanzionato per 160 euro anche un bar di via Belfiore. Altri due minimarket di via Berthollet e via Baretti sono stati sanzionati, ciascuno per 320 euro, per la violazione della normativa sulla vendita di alcolici e per l'assenza di personale di assistenza alla clientela.