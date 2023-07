Lite in casa tra due uomini con coltello e cocci bottiglia

Due uomini sono rimasti feriti, di cui uno in codice rosso, in seguito a una lite in casa a Torino. Si sono affrontati, secondo le prime informazioni, a colpi di coltello da una parte e di cocci di bottiglia dall'altra. A bloccarli è stato l'intervento della polizia, che sta lavorando per accertare la dinamica dell'accaduto. L'episodio è avvenuto in via Desana, nel quartiere Barriera di Milano, nella zona nord della città I feriti sono stati trasportati al Giovanni Bosco. Si tratterebbe di persone straniere e al momento non è nota la causa del violento diverbio. I due feriti sono due giovani di origine marocchina, che lavorano come rider e che vivono in uno dei numerosi alloggi che in zona vengono affittati a stranieri a poco prezzo e nei quali spesso, come nel loro caso, la notte viene passata su dei materassi a terra. Sulla lite sta indagando la squadra mobile della polizia. I feriti avrebbero entrambi quindici giorni di prognosi. Uno ha riportato ferite a un orecchio e a una mano, l'altro una ferita lacero contusa al collo e un'altra a un orecchio.