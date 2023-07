Mattarella: Fassino, grato per azione tutela della Costituzione

"Gli auguri più affettuosi per il suo compleanno al presidente Mattarella e gratitudine per la sua costante azione di tutela e salvaguardia della Costituzione e dei suoi valori, pilastri della Repubblica e della democrazia italiana". Lo ha scritto su Twitter Piero Fassino, deputato del Partito democratico, in occasione del compleanno del presidente della Repubblica.