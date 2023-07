Cirio a Parigi per passaggio testimone Tour de France del 2024

Il presidente della Regione Piemonte, Alberto Cirio, è a Parigi per il passaggio di testimone con il Tour de France, che nel 2024 partirà dall'Italia. Il passaggio della bandiera avverrà in una cerimonia prevista oggi alle 20, nel giorno conclusivo della gara. "Un'occasione straordinaria - ha scritto il presidente in un post sui social in mattinata, partendo da Malpensa, - che abbiamo voluto cogliere per il nostro Piemonte con delle tappe dedicate e imperdibili"