Tav: Salvini, solidarietà a forze dell'ordine e cittadini

"Solidarietà a forze dell'ordine e cittadini". Lo scrive su Instagram il ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Matteo Salvini, in riferimento al caso di un gruppo no Tav che ha assalito il cantiere della Torino-Lione strappando alcuni metri di filo spinato e lanciato bombe carta e razzi contro le forze dell'ordine. "Questi delinquenti devono finire dove meritano: in carcere", conclude Salvini.