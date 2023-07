Online il nuovo sito del Consiglio regionale del Piemonte

Da oggi è online il nuovo sito internet del Consiglio regionale del Piemonte: una piattaforma interamente rinnovata "che mette al centro trasparenza, facilità di utilizzo da pc fissi o in mobilità, apertura verso la cittadinanza" viene evidenziato dal Consiglio stesso in una nota. "Sono felice di presentare il nuovo portale che migliora ancora la sua vocazione di strumento operativo concreto per i cittadini, per i dipendenti e per i consiglieri" annuncia il presidente del Consiglio regionale, Stefano Allasia, che poi sottolinea come "un'amministrazione al servizio del cittadino si misura anche attraverso strumenti informatici fruibili, aggiornati ed efficienti. Da oltre un decennio l'Assemblea piemontese crede fermamente nell'importanza della trasparenza come pilastro fondamentale per ridurre le distanze con le persone, con i cittadini". La nuova piattaforma, frutto del lavoro congiunto dei settori sistemi informativi e ufficio stampa, con la collaborazione tecnica del Csi Piemonte, si pone come punto di riferimento per fornire un'esperienza interattiva e inclusiva per tutti gli utenti e offre un'ampia gamma di informazioni accessibili a chiunque. "Con il Consiglio regionale collaboriamo da tempo in modo proficuo e siamo molto soddisfatti di questo nuovo risultato" aggiunge Pietro Pacini, direttore generale Csi Piemonte. Il sito segue nel dettaglio le linee guida Agid (Agenzia per l'Italia digitale) per i siti della Pa, testimoniando così l'impegno per l'adozione delle migliori pratiche e standard a livello nazionale e internazionale. Per il Consigliere segretario con delega alla comunicazione, Michele Mosca "il Consiglio regionale del Piemonte dimostra di sapersi rinnovare guardando al futuro anche nella comunicazione". "Un ringraziamento a chi ha curato questo progetto, che si è tradotto in un nuovo spazio di trasparenza ed informazione a beneficio dei Piemontesi", sottolinea il Consigliere segretario con delega ai sistemi informativi, Ivano Martinetti. "Chiunque potrà avere accesso libero e diretto all'attività degli eletti e alle informazioni sulle presenze, alla banca dati delle leggi dal 1970 a oggi, ai resoconti di Aula, ai video delle sedute e degli interventi dei singoli consiglieri, promuovendo così una maggiore responsabilizzazione del corpo politico e amministrativo" conclude Allasia. Particolare attenzione è stata inoltre posta all'usabilità del sito, rendendolo intuitivo e accessibile a tutti, compresi gli utenti con disabilità.