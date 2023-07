Carceri: Radicali Torino, "Bernardini subito garante"

"Rita Bernardini sia nominata garante nazionale dei diritti delle persone private della libertà personale": a chiederlo, in una nota, sono Andrea Turi, Lorenzo Cabulliese e Giorgio Maracich, coordinatori dell'Associazione radicale Adelaide Aglietta. "Ogni volta che si entra in un carcere - aggiungono - si sentono i detenuti parlare di due persone: Marco Pannella e Rita Bernardini. È successo anche a noi di recente quando abbiamo visitato le carceri di Biella, Ivrea, Torino e Vercelli nell'ambito dell'iniziativa Devi Vedere di Radicali italiani". "Rita Bernardini - spiegano - veniva sempre menzionata. Non ci sorprende affatto, dato che Rita ha dedicato tutta la sua vita al miglioramento delle condizioni carcerarie e all'aiuto sia dei detenuti che degli agenti di polizia penitenziaria. Ha trascorso sovente le festività di Ferragosto, Natale, Capodanno e Pasqua visitando le carceri e si è occupata del tema sia quando ricopriva il ruolo di segretaria di Radicali Italiani, sia come deputata della 16/a legislatura e anche oggi". "La nomina del garante nazionale dei diritti delle persone private della libertà personale, che succederà a Mauro Palma - concludono - dovrebbe avvenire martedì 25 luglio e la nomina di Rita Bernardini sarebbe una notizia straordinaria anche per le donne detenute nel carcere Vallette, che hanno riposto sempre grande fiducia in lei. Ci uniamo quindi agli oltre 80 accademici e giuristi che hanno firmato una lettera a sostegno della sua nomina".