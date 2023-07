Gtt, radicali: referendum per privatizzazione parziale

Igor Boni, presidente nazionale dei Radicali italiani, ripropone un referendum per la parziale privatizzazione del Gruppo torinese trasporti. "Nel 2018 SiAmo Torino, l'Associazione radicale Adelaide Aglietta, Cittadini per Torino e Idea ‐ Popolo e Libertà, consegnarono le firme su una petizione popolare che chiedeva al Consiglio comunale di Torino di indire un referendum sulla parziale privatizzazione del Gruppo torinese trasporti. Un referendum consultivo che in ultima analisi può solo essere indetto dal Consiglio comunale con delibera. Il quesito di allora, che sarebbe assolutamente valido anche adesso". Chiedeva ai torinesi, come riferisce: "Volete voi che la città di Torino venda almeno il 51% di Gtt al fine di potersi dedicare meglio ai suoi compiti di regolamentazione e pianificazione del trasporto pubblico locale, nonché di controllo degli standard qualitativi del servizio, e di affidare a gestori professionali l'organizzazione più efficiente del servizio, col migliore rapporto fra qualità e costi per la collettività?". "Quel referendum - aggiunge - non fu indetto dalla maggioranza guidata dai 5stelle perché la gestione pubblica dei trasporti, secondo buona parte della politica torinese, non si tocca. Guai ad affidarsi al mercato! I risultati tuttavia sono sotto gli occhi di tutti. Noi crediamo che laicamente che in un'ottica liberale mettere a gara un servizio non sia una bestemmia ma che la concorrenza - anche tra pubblico e privato - sia un valore, pur mantenendo il controllo pubblico su pianificazione e standard da mantenere. E' possibile discuterne? E quale modo migliore di discuterne se non quello di indire un referendum consultivo tra tutti i cittadini torinesi? Per quanto mi riguarda questa continua ad essere la strada da percorrere e la ripropongo".