PALAZZO CIVICO

Movida, stop ai fracassoni

(dove già non fanno casino)

Armati di fonometri i vigili di Torino misureranno i decibel davanti a bar e birrerie. Ma per quanto sembri incredibile nelle zone dove c'è molto rumore di sottofondo la tolleranza aumenta. L'assessora Foglietta se ne lava le mani: "La questione è tecnica"

Misurazioni del rumore dentro e fuori i locali che apriranno a Torino e in quelli già presenti nelle zone in cui è più alto il livello di decibel. A prima vista, quella proposta dall’assessora Chiara Foglietta sembra una stretta sulla movida, un fenomeno che la giunta vuole governare tenendo insieme diritto al sonno e “frizzantezza” della città, come specificato dal sindaco Stefano Lo Russo. Nei fatti, però, non cambierà molto.

La delibera approvata oggi dalla Sala Rossa punta a migliorare l’attuale normativa sul rumore dei locali rendendola “più concreta” e adeguandola alla norma regionale del 2010. Mentre i locali finora dovevano rispondere solo dei decibel emessi all’interno, ora dovranno calcolare anche il rumore prodotto dalle chiacchiere ai tavolini dei dehors. Senza però dover sottostare a limiti specifici. Come spiegano i tecnici, il rumore consentito andrà calcolato all’interno del contesto in cui si trova il locale. Ma qual è la soglia? Non la stabilirà il Comune, ma il tecnico che redigerà la “previsione di impatto acustico” che la delibera impone ai locali. “Dovrà stabilirla il tecnico nel suo studio acustico: dipende in che zona sei e quanto sono distanti le abitazioni” spiegano un funzionario. Questa è la parte ragionevole, ma come ha aggiunto subito dopo il dirigente del dipartimento ambiente del Comune Gaetano Noè, ogni locale dovrà tenere conto del “rumore residuo” ovvero dei decibel prodotti “in assenza del proprio esercizio”. “Più c’è casino e meno incido, paradossalmente”, sintetizza Noè. Ovvero: proprio dove serve, la norma non sarà incisiva, visto che un locale del quartiere Santa Giulia si muove in un contesto dove il “rumore residuo” è già molto alto e sembra difficile dare la colpa a un singolo locale.

Bar e pub avranno sei mesi di tempo per adeguarsi, altrimenti spetterà loro una multa da 500 a 20.000 euro. Si potrà anche arrivare al divieto di prosecuzione dell’attività. Critico verso la delibera il consigliere radicale Silvio Viale, che si è presentato con un fonometro in commissione e ha interrotto Foglietta dicendole che “era già oltre il limite di rumore consentito” mentre spiegava la norma. Dopo, in Sala Rossa, ha spiegato il motivo della sua critica: “Oggi andiamo ad approvare una delibera che, se il problema è la mancanza dei controlli (sull’eccessivo rumore), presta il fianco a nuove inchieste sugli amministratori per dei controlli coi fonografi che non saranno sufficienti”. Coi giudici che hanno già affibbiato al Comune 1,2 milioni di multa per il rumore della movida di San Salvario, non sembra impossibile che accada di nuovo.

Di opinione opposta l’avvocata di Sinistra ecologista Alice Ravinale, secondo cui proprio l’assenza della delibera prestava il fianco alle richieste di risarcimento danni dei residenti. Secondo lei ora il Comune potrà difendersi in tribunali spiegando di aver fatto qualcosa contro i rumori molesti. Non si capisce però con quanta efficacia, visto che un punto chiaro della delibera è che non prevede ulteriori costi per il Comune. Per ora si sa solo che i vigili andranno a controllare se i locali avranno il documento con la previsione di impatto acustico. Di verifiche terze sulle previsioni d’impatto acustico per ora non c’è neanche l’ombra. D’altronde, “è una questione tecnica, non politica”, ripete l’assessora Foglietta.