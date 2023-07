SANITÀ

Crolla l'incasso dai ticket.

Meno cure e più privato

In cinque anni "persi" oltre 300 milioni. Tempi ancora troppo lunghi per visite ed esami portano a rivolgersi a centri e cliniche, oppure a non farsi curare. In Piemonte calo maggiore rispetto alla media nazionale. Quasi dimezzati i codici bianchi in Pronto Soccorso

Crescono le liste d’attesa, calano i ticket. Oppure, ribaltando i parametri, è dietro la riduzione delle entrate prodotte da quel che i cittadini pagano per una visita specialistica, una Tac o un qualsiasi altro accertamento diagnostico che emerge in maniera preoccupante l’effetto dei tempi lunghi e le loro conseguenze sulle scelte dei pazienti.

In appena cinque anni, pur di mezzo il lungo periodo del Covid, l’Italia ha visto scendere di oltre 300 milioni l’introito dei ticket che nel 2022 ha superato di pochissimo il miliardo di euro. Salvo il Molise tutte le regioni hanno il segno negativo davanti alla percentuale che indica la differenza tra il 2018 e il 2022, con una media nazionale di -22, un picco del -36% del Lazio e una situazione in Piemonte certo non tra le migliori: -26%. E questi sono i dati complessivi che portano il valore del ticket per ogni abitante a una media di 18 euro, superata i 2 dal Piemonte, dove nel 2018 era i 27.

Numeri che se ci si fermasse a uno sguardo superficiale indurrebbero a concludere che a fronte di meno soldi incassati dalle Regioni, corrisponderebbe un risparmio da parte dei cittadini. Invece è l’esatto contrario. Come si osserva da parte di molti analisti, il rapporto dell’Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali è la chiara rappresentazione delle conseguenze non solo e non tanto dell’effetto che la lunga emergenza Covid ha avuto sull’accesso alle cure e agli accertamenti diagnostici, ma soprattutto delle conseguenze prodotte dalle difficoltà sempre più pesanti nell’accedere in tempi ragionevoli a moltissime prestazioni sanitarie.

Dietro quel calo dei ticket, anche dopo la fine della pandemia, come conferma allo Spiffero un esperto dell’Agenas, c’è una quota rilevantissima di persone che di fronte alle liste d’attesa ancora troppo lunghe o si rivolge al privato pagando di tasca propria, oppure rinuncia a visite, esami e cure. Nel primo caso a spostare una fetta sempre più alta della popolazione verso il privato c’è, oltre ai tempi rapidi, anche il fattore costi: sempre più spesso si trovano laboratori privati che effettuano accertamenti diagnostici il cui costo è pari se non talvolta addirittura inferiore a quello del ticket previsto nelle strutture pubbliche.

Leggi qui il report completo

Scorrendo i dati del rapporto emerge come sul fronte della specialistica ambulatoriale il Piemonte sia passato dai 115 milioni del 2018 agli 85 del 2022 con un incremento assai lieve rispetto all’anno precedente (72 milioni) quando il Covid pesava molto sugli accessi alle strutture sanitarie. Gli analisti concordano sul fatto che in ambito sanitario difficilmente si notano sbalzi come quelli evidenziati dall’analisi di Agenas. La pesante riduzione forzata di molte prestazioni, dalla visite agli esami, prodotta dalla pandemia non ha trovato fino ad oggi l’attesa efficace risposta per recuperare l’arretrato ed evitare tempi, spesso inaccettabili. Da qui il ricorso al privato, di cui si avrà la reale e crescente dimensione con il periodico rapporto dell’Università Bocconi prodotto sulla base dei dati di Sogei relativi alle spese sanitarie che vanno nella denuncia dei redditi. Oppure, a quel drammatico fenomeno, che emerge sempre più, della rinuncia alle cure, quando i tempi sono troppo lunghi e non è possibile l’alternativa di pagare i costi del privato.

Riguarda una parte assai ridotta sul totale complessivo, ma nel novero dei ticket vanno considerati anche quelli richiesti per l’accesso al Pronto Soccorso, limitati ai codici bianchi, ovvero i casi per nulla gravi e che quasi sempre non richiederebbero il ricorso all’emergenza. In questo caso l’introito in ambito dell’intero Paese somma a poco meno di 34 milioni per l’anno scorso a fronte di quasi 47 del 2018, con una percentuale media negativa di 28 che, in Piemonte, scende addirittura a -48 con un calo in termini economici da poco più di un milione e mezzo di cinque anni fa a 610mila euro. Anche in questo caso si profila l’effetto Covid e la minor propensione a ricorrere ai Pronto Soccorso nei casi in cui il problema può essere risolto altrimenti, maturata nel lungo periodo in cui si andava in ospedale solo quando non se ne poteva fare a meno. Il dato racconta, però, anche altro e sembra smentire almeno in parte la tesi che vuole ancora troppi accessi impropri al Pronto Soccorso.