Imprese piemontesi, lieve crescita nel secondo trimestre

Nel periodo aprile-giugno sono nate in Piemonte 5.728 imprese, 67 aziende in meno rispetto al secondo trimestre 2022, mentre le cessazioni sono state 3.950 contro le 4.055. Il saldo è quindi positivo per 1.778 unità, con un tasso di crescita pari a +0,42%, in linea con quello nazionale (+0,47%). Le imprese a fine giugno nel Registro imprese delle Camere di commercio piemontesi sono 424.995 . "I dati del secondo trimestre ci parlano di un Piemonte che mette a segno un risultato positivo, pur senza brillare. Tutte le province e i principali settori economici chiudono il trimestre con il segno più. Il sistema produttivo continua però ad aver bisogno di nuovi e forti input e di misure efficaci per innescare un nuovo percorso di crescita fatto di digitalizzazione e trasformazione green. Su questo stiamo già lavorando da tempo con le istituzioni locali e nazionali, soprattutto in ambito Pnrr" commenta Gian Paolo Coscia, presidente di Unioncamere Piemonte. Variazioni positive di lieve entità si registrano in tutte le realtà provinciali. Novara (+0,55 %) e Torino (+0,47%) mostrano i dati migliori, seguite da Verbania e Alessandria (con un tasso rispettivamente pari +0,44% e +0,41%). Al di sotto del dato medio regionale tCuneo (+0,35%), Biella (+0,32%) e Asti (+0,24%). L'incremento meno intenso appartiene al tessuto imprenditoriale di Vercelli, che registra un tasso pari al +0,19%. Nel trimestre aprile-giugno 2023 il risultato migliore è stato espresso dal comparto delle costruzioni (+0,80%) e da quello degli altri servizi (+0,72%) che, insieme al turismo (+0,52%) hanno segnato tassi di crescita superiori a quello medio regionale.